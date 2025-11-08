Aksaray'da Avukat Kızı Taksi Durağına Kilitlediler: Anne ve Baba Gözaltında

Amasya'dan Aksaray'a gelen avukat F.Ü., tartıştığı anne ve babası tarafından taksi durağına kilitlendi; polis kurtardı, anne ve baba gözaltına alındı.

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste yaşandı

Amasya'dan Aksaray'a çalışmak için gelen avukat F.Ü., tartıştığı anne ve babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu tesisteki taksi durağında alıkonuldu.

Edinilen bilgiye göre, aile fertleri kızlarını bulmak için tesise geldi. Konuşmak amacıyla çağırdıkları F.Ü., taksi durağının içine girdikten sonra anne ve babasıyla gitmek istemedi. Bunun üzerine çift, kızlarını taksi durağına kilitledi.

Alıkonulduğu sırada avukat kadın, telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak dışarı çıkardı. Olayın ardından kadın ile anne ve babası, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Anne ve baba gözaltına alındı, konuya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.

