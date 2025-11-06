Aksaray'da Bekçilerle Kovalamaca: Şüpheli Sokak Aralarında Yakalandı

Aksaray'da kimlik soran bekçilerden kaçan şüpheli, sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:44
Kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Meydan Mahallesi 2605. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan bekçiler şüphe üzerine bir şahsı kimlik sorgusundan geçirmek istedi.

Bekçilerin seslendiği şahıs koşarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca, şahsın sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışmasıyla devam etti. Kovalamaca anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bekçilerin anonsu üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde ve sokakları abluka altına alırken, şüpheli bekçiler tarafından bir ara sokakta yakalandı.

Gözaltına alınan Recep O. (27), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis aracından indirilen şüpheli, karşısında gazetecileri görünce görüntülenmemek için koşarak hastane aciline girdi.

Sağlık kontrolü tamamlanan şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

