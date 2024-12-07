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Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Ağır Yaralanan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bıçakla ağır yaralanan Ramazan U, hastanede hayatını kaybederken, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:02
Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Ağır Yaralanan Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Ağır Yaralanma Sonucu Ölüm

Aksaray'da meydana gelen kavga, bir kişinin hayatına mal oldu. Dün, Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde tartıştığı Muhammet C. tarafından kalbinden bıçaklanan Ramazan U., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Muhammet C. gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.

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