Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı

Aksaray'da boşanma aşamasındaki koca S.B., N.B.'nin aracının camını yumrukla kırdı. N.B. KADES ile yardım istedi; S.B. kısa sürede gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:59
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı

Aksaray'da Boşanma Sürecindeki Tartışma Sokakta Şiddete Dönüştü

Aksaray'da avukatın ofisinden çıkan N.B.'nin aracının ön camı, boşanma aşamasındaki eşi S.B. tarafından yumruklanarak kırıldı. Olayın ardından korkan kadın, KADES uygulamasının acil butonuna basarak yardım çağırdı.

Olayın Detayları

Olay, Taşpazar Mahallesi 830. Sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre N.B., kız kardeşiyle birlikte boşanma süreciyle ilgili avukatının ofisine gitti. Görüşmenin ardından iş hanından çıkan N.B., kardeşiyle birlikte otomobile bindi. Bu sırada önüne geçen eşi S.B., konuşmak istediğini söyleyerek kadının araçtan inmesini istedi. Kapıları kilitleyip kaçmak isteyen N.B.'nin önünde S.B. aracın ön camına yumruk atarak camı kırdı.

Korkan N.B. ve kız kardeşi, telefonlarından hemen KADES uygulamasını kullanarak yardım talep etti. İhbar, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşınca bölgede görevli polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltı

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, N.B.'yi korumak üzere yanına alarak polis aracına bindirdi. Polis ekipleri, S.B. ile görüşüp sakinleştirme çabalarının ardından kadının şikayeti üzerine S.B.'yi gözaltına aldı. Her iki taraf da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayda isimler, yer ve süreçlerle ilgili bilgiler korunarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

