Aksaray'da Down Sendromlu Ahmet, Ailesini Kaybettikten Sonra Yalnız Mücadele Ediyor

Aksaray Ortaköy Balcı köyünde yaşayan 46 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Değirmenci, annesini 2017'de kaybettikten sonra 8 yıldır tek başına yaşıyor ve ailesinin hatırasına sahip çıkıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:39
ZEKERİYA KARADAVUT / AYNUR ALTUNIŞIK

Ailesinin hatırasına gözü gibi bakıyor

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan 46 yaşındaki Down sendromlu Ahmet Değirmenci, babası ve iki ablasını kaybettikten sonra 2017'de annesini de yitirdi. O günden bu yana 8 yıldır tek başına hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor.

Güllü ve Veli Değirmenci çiftinin yedi çocuğundan en küçüğü olan Ahmet, küçük yaşta babasını akciğer kanseri nedeniyle kaybetmiş; birer yıl arayla iki ablasının vefatıyla sarsılmıştı. Annesinin vefatıyla birlikte geride kalan evi ve aile anılarını korumaya kararlı hale geldi.

Değirmenci, çevresindekilerin takdirini toplayan yaşam disiplinini ve köy yaşamına bağlılığını şöyle anlatıyor:

Ahmet Değirmenci: Sabah kalkıp evin işlerini hallettikten sonra köyde yürüyüş yapıyorum. Ütümü, temizliğimi ve yemeğimi kendim yapıyorum. Yalnız kalınca insan her işini kendi yapıyor. 'Koca Ahmet' ne zaman yıkılırsa bu ev de o zaman yıkacak. Ev, annemden bana yadigar kaldı. O yüzden gözüm gibi bakıyorum. Annemi çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. Beni bu dünyada yalnız bıraktı. Keşke hayatta olsaydı da evim uzak olsaydı.

Mezar ziyaretleri ve aile bağları

Abla ve anne kayıplarının ardından ağır günler geçirdiğini söyleyen Değirmenci, insanın her şeye alıştığını belirtiyor. Ailesinin mezarlarını düzenli olarak ziyaret ediyor; mezarları suluyor, otları temizliyor ve dua ediyor.

Ahmet Değirmenci: Annemin ve babamın mezarlarını suluyorum. Otlar varsa onları yoluyorum. Duamı yapıyorum. Aile albümlerine bakıyorum bazen, çok duygulanıyorum. Ağlaya ağlaya gecemi gündüz ediyorum. Ağabeylerim yurt dışında, buraya geldiklerinde sağ olsunlar beni yalnız bırakmıyorlar.

Annesine yazdığı şiir

Değirmenci, annesine olan özlemini "Yalnız Kalınca" ismini verdiği şiirle dile getiriyor:

Annemi çok özledim, yerini arıyorum, bulamıyorum.
Hatırlı kıymetlim, neden beni yalnız bıraktın?
Sesimi duy da gel anam, uyan da gel...
10 sene askerlik yapsaydım, evim barkım uzak olsaydı.
Kadirli kıymetliydin anam, seni çok özlüyorum.
Her yerde arıyorum ama seni bulamıyorum.
Yalan dünyada boynumu büktüm de kaldım.
İçerim kan ağlıyor, kalbim paramparça.
En çok beni severdin neden bırakıp gittin anam?

Ahmet Değirmenci, annesinden kalan evi ve aile anılarını koruyarak köy yaşamını sürdürüyor; çevresinin desteği ve kendi çabasıyla zorluklara göğüs geriyor.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde ailesini kaybettikten sonra 8 yıldır tek başına yaşayan Down sendromlu Ahmet Değirmenci (46), hayatın tüm zorluklarına tek başına göğüs geriyor.

