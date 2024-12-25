Aksaray'da Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan Gürsel G. (29) polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Gürsel G.'nin 22 Aralık tarihinde, Azra Şengül Ş. (23) ile yaşadığı olay sonucu kaçtığı bildirildi.

Olaya ilişkin takip edilen süreçte, zanlının Şifahane Mahallesi'nde saklandığı ikamette tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsel G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Azra Şengül Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korumaya devam ettiği öğrenildi.

Bu şiddet olayı, Aksaray'da yerel halkın tepkisini çekerken, yetkililerin kadına yönelik şiddete karşı daha etkin önlemler alması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.