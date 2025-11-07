Aksaray’da FETÖ/PDY Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama

45 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Aksaray merkezde 10 adrese baskın yapıldı

Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Aksaray merkezde 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, operasyonu yürüten birimler arasında Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yer aldı. Baskınlarda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütün finans, öğrenci, güncel ve mahrem yapılanmaları içinde aktif rol aldıklarının tespit edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; kalan 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

