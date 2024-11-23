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Aksaray'da Fırtına Çatıyı Uçurdu, Kara Yolu Kapandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurup kara yolunu trafiğe kapattı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:54
Aksaray'da Fırtına Çatıyı Uçurdu, Kara Yolu Kapandı

Aksaray'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Eşmekaya Beldesi'nde, Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına etkisiyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.

Kara Yolu Trafiğe Kapandı

Çatı parçalarının yol üzerine düşmesi nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Olayın ardından ekipler, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından yolu yeniden trafiğe açmayı başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İlçeye bağlı...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi. Ekipler, çalışma yaptı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İlçeye bağlı...

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi. Ekipler, çalışma yaptı.

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