Aksaray'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Aksaray'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüşe vali, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:23
Aksaray'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Aksaray'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ulu Cami avlusundan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüyüş

Aksaray'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliği Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organize etti.

Cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda toplanan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada grup adına konuşan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Gazze'deki onurlu direnişe destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kınamalar ve yayımlanan bildirilerle bir yere varılamadı. İsrail, Gazze'ye sadece yardım malzemelerini taşıyan gemileri bile engelledi. İsrail, Gazze'de gıdayı bile bir silah olarak kullandı. Sosyal medyada, sokaklarda ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalıyız. İsrail'in, Gazze'de yaptığı işgale karşı duruşumuzu daha net ortaya koymalıyız. Bu yolda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Dünyada tarih boyunca görülen en büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işlemektedir. Son bilgilere göre Gazze'de 70 bine yakın kişi şehit oldu. Tüm gücümüzle Gazze ve Filistin'in yanındayız.

Etkinlik, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından sona erdi.

Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Aksaray...

Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda toplandı.

Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Aksaray...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Meloni'nin Partisi FDI'dan Peçe ve Burka Yasa Teklifi: Cami Finansmanına Sıkı Denetim
3
Sakaltutan Geçidi'nde Çelik Bariyerle Ölümlü Kaza Sıfırlandı — Erzincan
4
THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü
5
Erdoğan: İsrail-Filistin Sorununu İki Devletli Çözümle Çözeceğiz
6
CHP Lideri Özgür Özel Madrid'de Pedro Sanchez ile Görüştü
7
Silivri Belediyesi'nden Dayanışma: Meclis Üyelerinin Eylül Huzur Hakları Gazze'ye Bağışlanacak

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi