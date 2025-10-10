Aksaray'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Ulu Cami avlusundan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüyüş

Aksaray'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliği Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organize etti.

Cuma namazı çıkışında Ulu Cami avlusunda toplanan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada grup adına konuşan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Gazze'deki onurlu direnişe destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kınamalar ve yayımlanan bildirilerle bir yere varılamadı. İsrail, Gazze'ye sadece yardım malzemelerini taşıyan gemileri bile engelledi. İsrail, Gazze'de gıdayı bile bir silah olarak kullandı. Sosyal medyada, sokaklarda ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalıyız. İsrail'in, Gazze'de yaptığı işgale karşı duruşumuzu daha net ortaya koymalıyız. Bu yolda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Dünyada tarih boyunca görülen en büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işlemektedir. Son bilgilere göre Gazze'de 70 bine yakın kişi şehit oldu. Tüm gücümüzle Gazze ve Filistin'in yanındayız.

Etkinlik, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından sona erdi.

