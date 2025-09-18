Aksaray'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: OSB'de Depolama Alanı Zarar Gördü

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; depolama alanında hasar oluştu.

Yangına Müdahale

Aksaray'da çıkan yangın, kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisin dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Olayı bildiren işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, tesiste hasara yol açtı.

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)