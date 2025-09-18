Aksaray'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: OSB'de Depolama Alanı Zarar Gördü
Yangına Müdahale
Aksaray'da çıkan yangın, kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisin dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
Olayı bildiren işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın, tesiste hasara yol açtı.
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tesiste hasara yol açtı.