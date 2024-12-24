Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da Hırsızlık Olayına Müdahale

Aksaray'da, evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen bir hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

Olayın Gelişimi

İkametten ziynet eşyası çalındığı bilgisini alan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin P.Ü. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından, polis ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde zanlının saklandığı evi belirleyerek operasyon düzenledi.

Yasal Süreç Başladı

Yakaladığı şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık olayının peşine düşen güvenlik güçleri, Aksaray'da asayişin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.