DOLAR
35,25 0%
EURO
36,72 -0,17%
ALTIN
2.963,97 -0,29%
BITCOIN
3.324.149,9 -0,91%

Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddia edilen P.Ü. adlı zanlı, yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:07
Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da Hırsızlık Olayına Müdahale

Aksaray'da, evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen bir hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

Olayın Gelişimi

İkametten ziynet eşyası çalındığı bilgisini alan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin P.Ü. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından, polis ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde zanlının saklandığı evi belirleyerek operasyon düzenledi.

Yasal Süreç Başladı

Yakaladığı şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık olayının peşine düşen güvenlik güçleri, Aksaray'da asayişin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
5
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
7
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!