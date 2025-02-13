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Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler gerekli malzemelere el koydu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:01
Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Tarihi Eser İçin Kaçak Kazı

Aksaray'da, tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Eskil ilçesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Suçüstü Yakalandılar

Ekipler, dağlık alanda kazı yapan şüphelilere ulaşarak suçüstü yakalamayı başardı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaçak kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 2 el dedektörü, 2 kürek, merdiven, kazma ve çekiç gibi malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, bu tür kaçak kazı faaliyetlerine karşı kontrol ve denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor.

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