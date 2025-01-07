Aksaray'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Tarihi Eser Arayışı Sonucu Yakalama
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, Il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Operasyonun Detayları
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar aldıktan sonra hemen harekete geçti. Dağlık bir alanda kaçak kazı yapan şüpheliler, ekiplerin zamanında müdahalesiyle suçüstü yakalandı.
El Konulan Malzemeler
Operasyon sırasında, şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları jeneratör, hilti, demir testere, 20 metre seyyar kablo, elektrikli vinç ve diğer malzemelere el konulmuştur.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.