Aksaray'da Kadın Darbedildi: Eski Eşi ve Arkadaşı Gözaltında

Aksaray'da Şiddet Olayı

Aksaray'da meydana gelen olayda, bir kadın eski eşi ve onun kız arkadaşı tarafından darbedildi. Olay, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşti ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

B.T. (25), iki çocuğuyla birlikte alışveriş merkezi önünde yürüyüş yaparken, eski eşi E.Ö. ve yanındaki N.Ö. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, B.T. darbedildi. Yaşananların ardından genç kadın durumu hemen polis ve sağlık ekipleri ile paylaştı.

Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.T., burada tedavi edildi ve taburcu oldu.

Polis İncelemesi

Her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu ve olayın ardından polis merkezine götürüldü. Burada ifadeleri alınan taraflar, sonrasında serbest bırakıldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, B.T.'nin çocuklarıyla yürüyen biri olarak darbedilmesi dikkat çekti.