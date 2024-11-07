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Aksaray'da Kamyonet Devrildi: Üç Yaralı

Aksaray'da meydana gelen kamyonet kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:56
Aksaray'da Kamyonet Devrildi: Üç Yaralı

Aksaray’da Kaza: Devrilen Kamyonette Üç Kişi Yaralandı

Aksaray’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet devrildi ve üç kişi yaralandı. Olay, Rahim Maraşlıoğlu tarafından yönetilen 06 AP 2773 plakalı kamyonetin Makas Kavşağı’nda kaldırıma çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kazada, sürücü Rahim Maraşlıoğlu (35) ile beraberindeki Servet Kulak (40) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu İyi

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yatırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olması sevindirdi.

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