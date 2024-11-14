Aksaray'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray’da Trafik Kazası: Kamyonet ve Motosiklet Çarpıştı

Aksaray'da, bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaşar Sarıkaya'nın kullandığı 50 ADD 964 plakalı kamyonet, Şuayip Toroman idaresindeki 34 EMG 200 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kazada motosiklet sürücüsü Toroman ve yolcu Bahar Bozlak yaralandı. Olay hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.