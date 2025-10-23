Aksaray'da Kamyonla Çarpışma: Otomobildeki 3 Kardeş Öldü

Aksaray'da kamyonla çarpışma: otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti
Eskil ilçesinde meydana gelen kaza
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan üç kardeş yaşamını yitirdi.
Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S. gözaltına alındı.
