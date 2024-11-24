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Aksaray'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, Aksaray-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı. Çocuklar karla eğlenirken belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:36
Aksaray'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aksaray'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin birçok noktası beyaza bürünürken, özellikle çatılar ve araçlar karla kaplandı.

Çocuklar Karın Tadını Çıkarıyor

Ulu Cami önünde kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarırken, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar kuşlara yem vererek doğayla buluştu.

Aksaray-Ortaköy Yolu Trafiğe Kapandı

Kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ortaköy kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Bu durum, seyahat eden vatandaşları olumsuz etkiledi. Aksaray Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren başlayan karın ardından kent merkezindeki park ve bahçeler...

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren başlayan karın ardından kent merkezindeki park ve bahçeler beyaza büründü.

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren başlayan karın ardından kent merkezindeki park ve bahçeler...

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren başlayan karın ardından kent merkezindeki park ve bahçeler beyaza büründü.

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