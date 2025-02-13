Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Aksaray'da Kar Engeli Eğitime Ara Verdi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, eğitim sistemini durma noktasına getirdi. 14 Şubat'ta kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek buzlanma ve tipinin, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Bu nedenle, tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bu durum, çalışanların sağlığını koruma amacı taşıyor.