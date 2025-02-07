Aksaray'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi Olayı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, ilçeye bağlı Ihlara beldesi, Harmanlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Berna K. isimli kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Adrese ulaşan ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Berna K. ve 4 çocuğuna müdahale etti. Aile üyeleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.

Düşük oksijen seviyesi nedeniyle durumu ağırlaşan 2 çocuk, tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.