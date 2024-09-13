Aksaray'da Medya Temsilcileri Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'ni Hava Balonuyla Keşfetti

Aksaray'da Hava Balonu İle Eşsiz Bir Deneyim

Aksaray'da yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedralini keşfetmek üzere sıcak hava balonuna bindi. Uçuş, Belisırma köyünde başladı ve eşsiz manzaralar eşliğinde Ihlara Vadisi boyunca devam etti.

Balon Turu Hakkında Detaylar

Balon turunun yeniden başlamasına yönelik Yücel Şimşek’in desteğiyle firma yetkilisi Yılmaz İlhan, tur güzergahı hakkında bilgi verdi. İlk olarak Ihlara Vadisi'nin güzelliklerini kuş bakışı görebilme fırsatı sunan bu turda, Melendiz Çayı'nın kıyısında gerçekleştirilen trekking imkanı da dikkat çekiyor.

Hedef Turist Sayısını Artırmak

İlhan, yaptığı açıklamada, "Bölgeye gelen ziyaretçiler, 3,5 ile 14 kilometre arasında değişen turlarla Ihlara Vadisi'ni keşfedebiliyor. 40 avroluk uygun fiyatla herkesi bu keyifli deneyimi yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Medyadan Övgü Dolu Yorumlar

Aksaray Kanal 68 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Nazmi Çalışkan ise, "Yaklaşık 1 yıldır bu turlar için buradayız. Ihlara Vadisi'ni kuş bakışı görme fırsatımız oldu. Muhteşem bir organizasyon, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Fiyatlar da Kapadokya ile kıyaslandığında oldukça uygun." ifadelerini kullandı.

Medya temsilcileri, bu eşsiz manzarayı ve deneyimi paylaşmak için Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonunun heyecanını yaşadılar.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

Aksaray'da görevli yerel ve ulusal medya temsilcileri, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.