Aksaray'da Midesinde 433 Gram Uyuşturucu Bulunan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurdukları otobüste İran uyruklu yolcu A.M. (20)'nin durumundan şüphelendi.

Gözaltına alınan şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek röntgen çekildi. Görüntülerde şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale sonucu 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı vücudundan çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

