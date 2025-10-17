Aksaray'da Midesinde 433 Gram Uyuşturucu Bulunan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da otobüste yakalanan İran uyruklu A.M.'nin midesinden 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı çıkarıldı; zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:52
Operasyon ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurdukları otobüste İran uyruklu yolcu A.M. (20)'nin durumundan şüphelendi.

Gözaltına alınan şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek röntgen çekildi. Görüntülerde şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale sonucu 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı vücudundan çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Aksaray'da midesinde uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı. Yapılan tıbbi müdahale ile A.M'nin vücudundan 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı çıkarıldı.

