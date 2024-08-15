Aksaray'da Okul Servisi Faciası: Anneanne ve Torunu Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Üzücü Bir Kaza!

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, geri manevra yapan bir okul servisi, 65 yaşındaki Ç.M. yönetimindeki araç, 61 yaşındaki Selver Karataş ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Olay, 7533 Sokak'ta gerçekleşirken, çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, küçük Damla Yağmur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan anneanne Selver Karataş ise, Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayın ardından, kaza yeri inceleme çalışmaları başlatan polis ekipleri, kaza anında araçta bulunan Ç.M.'yi gözaltına aldı. Kazanın sebebi ile ilgili detaylı araştırmalar sürüyor.