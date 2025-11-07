Aksaray'da otomobil elektrik direğine saplandı: 2 ağır yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki elektrik direğine saplandı; sürücü Oktay K. (21) ve yolcu Tuğçe F. (22) ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 00:25
Aksaray'da otomobil elektrik direğine saplandı: 2 ağır yaralı

Aksaray'da otomobil elektrik direğine saplandı: 2 ağır yaralı

Kaza ve olay yeri

Aksaray’ın Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Dağılgan istikametine seyreden Oktay K. (21) idaresindeki 68 HY 142 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Direğe yan kısmıyla çarpan otomobil adeta direğe saplandı. Araç sürücüsü ile yolcu konumundaki Tuğçe F. (22) araç içinde sıkıştı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiye ekipleriyle birlikte araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Sürücü ile kadın yolcu araçtan çıkarılarak ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazada 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedaviye alındığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

