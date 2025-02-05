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Aksaray'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:52
Aksaray'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Aksaray'da Kazada 4 Yaralı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Sultanhanı Kavşağı'nda gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, sürücü Ekber B. (25) idaresindeki 42 ANS 43 plakalı otomobil, İsmail K. (22) kontrolündeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye hızlı bir şekilde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, otomobil sürücüsü Ekber B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İncelemesi

Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerinde incelemelere başladı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi...

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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