Aksaray'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:27
Aksaray'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleşti. 16 yaşındaki Mehmet Efe K. idaresindeki 68 AAN 040 plakalı otomobil, Emre U. (26) kontrolündeki 68 ABV 545 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, sürücülerle birlikte araçta bulunan Alim Ç. (16) ve İsa Ç. yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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