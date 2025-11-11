Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı Gazi Mahallesi'nde Mevlüt Ağır'a ait pancar tarlasında yaklaşık 2 m çapında ve 15 m derinliğinde obruk oluştu; jandarma çevreyi koruma altına aldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:47
Aksaray'da pancar tarlasında obruk oluştu

Sultanhanı Gazi Mahallesi'nde yeni oluşum endişe yarattı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Gazi Mahallesi'nde, Mevlüt Ağır'a ait pancar tarlasında yeni bir obruk meydana geldi. Obrukun yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olay, tarlada pancar hasadı yapan çiftçi tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine mahalle muhtarı jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik amacıyla obruğun etrafına şerit çekerek alanı koruma altına aldı.

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesi ve aşırı yer altı suyu kullanımına bağlı olarak obruk oluşumlarının arttığı biliniyor. Yetkililer, yeni oluşan obruğun da aynı nedenlerden kaynaklandığını değerlendiriyor. Olay, yöre halkında tedirginliğe yol açtı.

