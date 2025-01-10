Aksaray'da Restore Edilen 114 Yıllık Hereke Halısı Lahey Barış Sarayı'na Teslim Edildi

114 yıllık Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun ardından Lahey Barış Sarayı'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:10
Aksaray'da Restore Edilen 114 Yıllık Hereke Halısı Lahey Barış Sarayı'na Teslim Edildi

Aksaray'da Restore Edilen 114 Yıllık Hereke Halısı Lahey Barış Sarayı'na Teslim Edildi

Osmanlı döneminin sanat harikası olan ve yaklaşık 13 milyon 704 bin 480 Türk Gördes düğümünden oluşan 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı, Aksaray'da gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından Lahey Barış Sarayı'na teslim edildi.

Restorasyon Süreci ve Teslim Töreni

Hollanda'daki Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, yaklaşık bir yıl süren titiz çalışmalar sonucu tamamlandı. Halının Japon Salonu'na yerleştirildiği teslim törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakan Yardımcısı Barbera Wolfensberger ile birçok diplomat katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Abdülhamit Han döneminde yapılan bu bağışın kültürel önemine vurgu yaptı. Ersoy, “Bu halı yurt dışındaki en büyük Hereke halısıdır. Restorasyon süreci orijinale uygun biçimde gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Restorasyon Sürecinin Detayları

Halı, Londra'daki Buckingham Sarayı'nın halılarını restore eden deneyimli ustalar tarafından 8 aşamada onarıldı. Restorasyon sürecinde, halının yüzeyinden alınan örneklerin analizleri sonucu orijinal iplik türlerine uygun onarım iplikleri temin edilmiştir. 15 farklı hasar türü tespit edilerek, mobilya kullanımının ciddi bozulma yarattığı belirlenmiştir.

Halının serilme anı, Barış Sarayı çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve çok sayıda fotoğraf ve video kaydı alındı.

Lahey Barış Sarayı ve Kültürel Bağlar

1913 yılında açılan Lahey Barış Sarayı, Daimi Tahkim Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı gibi önemli kurumların merkezi konumundadır. Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına gelen bu kültürel girişimin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da...

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi. Halının saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2) da katıldı.

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da...

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi. Halının saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
3
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
4
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
6
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
7
Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!