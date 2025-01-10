Aksaray'da Restore Edilen 114 Yıllık Hereke Halısı Lahey Barış Sarayı'na Teslim Edildi

Osmanlı döneminin sanat harikası olan ve yaklaşık 13 milyon 704 bin 480 Türk Gördes düğümünden oluşan 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı, Aksaray'da gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından Lahey Barış Sarayı'na teslim edildi.

Restorasyon Süreci ve Teslim Töreni

Hollanda'daki Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, yaklaşık bir yıl süren titiz çalışmalar sonucu tamamlandı. Halının Japon Salonu'na yerleştirildiği teslim törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakan Yardımcısı Barbera Wolfensberger ile birçok diplomat katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Abdülhamit Han döneminde yapılan bu bağışın kültürel önemine vurgu yaptı. Ersoy, “Bu halı yurt dışındaki en büyük Hereke halısıdır. Restorasyon süreci orijinale uygun biçimde gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Restorasyon Sürecinin Detayları

Halı, Londra'daki Buckingham Sarayı'nın halılarını restore eden deneyimli ustalar tarafından 8 aşamada onarıldı. Restorasyon sürecinde, halının yüzeyinden alınan örneklerin analizleri sonucu orijinal iplik türlerine uygun onarım iplikleri temin edilmiştir. 15 farklı hasar türü tespit edilerek, mobilya kullanımının ciddi bozulma yarattığı belirlenmiştir.

Halının serilme anı, Barış Sarayı çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve çok sayıda fotoğraf ve video kaydı alındı.

Lahey Barış Sarayı ve Kültürel Bağlar

1913 yılında açılan Lahey Barış Sarayı, Daimi Tahkim Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı gibi önemli kurumların merkezi konumundadır. Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına gelen bu kültürel girişimin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi. Halının saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2) da katıldı.

Osmanlı döneminde Lahey Barış Sarayı'na hediye edilen 114 yıllık tarihi Hereke halısı, Aksaray'da restorasyonun tamamlanmasının ardından Hollanda'ya teslim edildi. Halının saraydaki Japon Salonu'na yerleştirildiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2) da katıldı.