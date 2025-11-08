Aksaray’da Seyir Halindeyken Yanan Otomobil Esnafın Müdahalesiyle Söndü

Aksaray Kılıçaslan Mahallesi'nde seyir halindeki 68 AFK 550 plakalı otomobilin motoru yandı; çevre esnafı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:02
Kılıçaslan Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, çevredeki esnafın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olayın Detayları

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasin Duru (35) yönetimindeki 68 AFK 550 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı hemen yolun sağına çekti. Alevleri gören çevredeki esnaf yangın tüpleri ile müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yasin Duru yaptığı açıklamada: "Aracı sürerken benzin kokusu aldım ama trafik yoğundu, kenara çekemedim. Caddeye gelince dumanı fark edip hemen durdum. Vatandaşlar sağ olsun yardıma koştu. Allah razı olsun, yangın büyümeden söndü. Kendimizde de bir şey yok Allah’a şükür" dedi.

