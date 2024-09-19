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Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da boşanma süreci nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 00:51
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da Silahlı Kavga Olayı

Aksaray'da meydana gelen silahlı bir çatışma sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, bir diğer kişi de ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki R.O., Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederi M.A.'nın evine giderek, boşanma aşamasındaki eşi 26 yaşındaki Fadimeana O. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, R.O. ve Fadimeana O'nun babası M.A. arasında silahlı bir kavgaya dönüştü. Olay sırasında R.O. ve Fadimeana O. yaralandı.

Sağlık Durumu ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Fadimeana O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis Soruşturması

Olayın ardından M.A. kayıplara karıştı ve polisin onu yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme...

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme...

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

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