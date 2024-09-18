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Aksaray'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Aksaray'da pazarcı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı, durumu ağır olan da var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:41
Aksaray'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Aksaray'da Silahlı Kavga Yaşandı

Aksaray'da, pazarcılık yapan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Olay, Çarşamba pazarı alanında meydana geldi.

Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Aynı aileden Ramazan D. ile Erkan D. arasında pazar yeri nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, araçlarından tabanca ve pompalı tüfek çıkartarak birbirlerine ateş açtı.

Kavga Sonucu Yaralanmalar

Olayda Erkan, Bircan, Gülcan D. ve pazarda bulunan Şengül O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülcan D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Olayın ardından kaçan Ramazan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayın görgü tanıklarından Arif K., AA muhabirine verdiği bilgiye göre, pazar alanına park ettiği aracının yanından alışveriş yapmak için ayrıldığında silahlı çatışmanın başladığını gördüğünü ifade etti: "Hemen sağa sola kaçmaya çalıştık. Arabaya koşacaktım ancak kurşun gelebileceği için caminin arkasına doğru kaçtım. İki grup birbirine ateş etti. Aracımıza da maalesef kurşunlar isabet etti. Gurbetçiyim, aracı Kayseri'den kiralamıştım. Allah'a çok şükür kurşunlar bize gelmedi."

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