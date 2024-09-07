Aksaray'da Silahlı Yaralama Olayı: Kadın Gözaltına Alındı

Aksaray'da Silahlı Yaralama Olayı

Aksaray ilinde, bir lokantada yaşanan silahlı yaralama olayı paniğe sebep oldu. Olay, kent merkezindeki bir lokantada meydana geldi.

Olayın Gelişimi

B.S. isimli kadın, lokantada bulunan A.B. adlı şahsa silahla ateş açtı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve emniyet güçlerine bildirdi.

Müdahale ve Gözaltı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.B.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan müdahalenin ardından, şüpheli kadın B.S. gözaltına alındı.