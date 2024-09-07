Aksaray'da Silahlı Yaralama Olayı: Kadın Tutuklandı

Aksaray'da Lokantada Silahlı Yaralama Olayı

Aksaray'da bir lokantada meydana gelen olayda, B.S. isimli bir kadın, masada oturan A.B.'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Olayın Gelişimi

Silah seslerinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yasal İşlemler Başlatıldı

Olay sonrası B.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Kısa bir süre içinde yapılan yargılama sonucunda B.S. tutuklandı.