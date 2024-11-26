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Aksaray'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:10
Aksaray'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi. Aksaray Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, il genelinde meydana gelen zorlu hava koşulları nedeniyle yarın, 27 Kasım Çarşamba günü, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile özel eğitim okulu öğrencilerinin eğitimine ara verilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Valilik, iki gün süresince etkilenecek olan bu durumun, öğrencilerin güvenliği gözetilerek alındığını vurguladı. Yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği tipi ve buzlanma ihtimali, ulaşımda aksamalara yol açabileceği için eğitim faaliyetlerinin durdurulması uygun görülmüştür.

Aksaray halkının konuyla ilgili dikkatli olması ve hava koşullarını takip etmeleri önemle hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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