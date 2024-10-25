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Aksaray'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:53
Aksaray'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Feci Kaza

Aksaray'da meydana gelen kazada bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. 50 yaşındaki Özcan Elçi idaresindeki 68 HK 310 plakalı kamyonet, 45 yaşındaki Erdem Ünal yönetimindeki 42 V 6346 plakalı tır ile çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Özcan Elçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri ve Yaralıların Durumu

Özcan Elçi'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Erdem Ünal ile yanında bulunan 17 yaşındaki oğlu Yılmaz Ünal, ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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