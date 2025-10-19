Aksaray'da Tıra Çarpan Otomobilde Ağabey Öldü, Kardeşi Ağır Yaralı

Konya Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı

Konya Bulvarı'nda Mehmet Akif Şahin (43) idaresindeki 68 KY 552 plakalı otomobil, Mustafa Bağlan yönetimindeki 27 AIB 501 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı koptu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olan Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kardeşi sürücü Mehmet Akif Şahin ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Mustafa Bağlan, gazetecilere, yolun sol tarafının dubalarla kapalı olduğunu, normal yolda ilerlediği sırada bir ses duyduğunu söyledi.

Bağlan, "Otomobil çok süratliydi. Yoksa aracın bu şekle gelmesi imkansız." diyerek çarpmanın şiddesine vurgu yaptı.

Aksaray'da tıra arkadan çarpan otomobildeki ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı