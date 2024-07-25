Aksaray'da Tırın Çarptığı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da Tır Kazası

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ahmet Harundağ ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, tır şoförü Mehmet Ü. (53) tarafından yönetilen 19 UD 825 plakalı aracın, İhsan Özmen Bulvarı'ndaki yaya geçidinde gerçekleşti. Çocuğun geçişi sırasında meydana gelen çarpma, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlk Müdahale ve Gözaltı

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğa gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralı durumdaki Ahmet Harundağ, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Mehmet Ü. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, tırın çocuğa çarpma anını ve çevredekilerin yardıma koşma çabalarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.