Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit Oldu, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki askeri personel şehit oldu, bir vatandaş hayatını kaybetti. Olayda üç kişi yaralandı; yaralılar Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Detayları

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında, 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada jandarma aracındaki bir asker olay yerinde şehit oldu; minibüsteki bir kişi de hayatını kaybetti. Yaralanan bir askeri personel, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Toplamda üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun Açıklaması

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum." dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

