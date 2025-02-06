Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı

Aksaray'da, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, Ahmet Deniz (28) yönetimindeki 34 BMA 234 plakalı hafif ticari aracın lastiğinin patlamasıyla, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında emniyet şeridine park ettiği sırada gerçekleşti.

Yabancı uyruklu Ahmet Raouk (46) ise 46 MA 5158 plakalı otomobiliyle lastik değiştiren sürücü Deniz’in park ettiği hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, kaza sonrası yaralılardan sürücü Raouk ile hafif ticari araçta bulunan İrem Deniz (20) hayatını kaybetti.