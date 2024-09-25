DOLAR
34,11 -0,08%
EURO
38,23 -0,1%
ALTIN
2.914,54 0,08%
BITCOIN
2.173.130,46 0,78%

Aksaray'da Trafik Kazası: Minibüs ile Çarpışan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Hüyük hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:37
Aksaray'da Trafik Kazası: Minibüs ile Çarpışan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'daki Feci Kaza

Aksaray'da meydana gelen bir trafik kazasında, Ramazan Hüyük (50) yönetimindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu üzerinde minibüsle çarpıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

58 KP 279 plakalı otomobil, Topakkaya beldesi civarında, Tahsin D. (26) tarafından kullanılan 68 FO 945 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrasında derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaşamını Yitiren Sürücü

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Ramazan Hüyük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu tragik olay, Aksaray'da trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop
3
Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor
4
ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi
5
İsrail Ordusu, Yedek Askerlerle Kuzeydeki Operasyonları Güçlendiriyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Üzerine Uluslararası Çağrısı

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!