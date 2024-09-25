Aksaray'da Trafik Kazası: Minibüs ile Çarpışan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'daki Feci Kaza

Aksaray'da meydana gelen bir trafik kazasında, Ramazan Hüyük (50) yönetimindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu üzerinde minibüsle çarpıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

58 KP 279 plakalı otomobil, Topakkaya beldesi civarında, Tahsin D. (26) tarafından kullanılan 68 FO 945 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrasında derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaşamını Yitiren Sürücü

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Ramazan Hüyük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu tragik olay, Aksaray'da trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.