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Aksaray'da Üreticilerle Buluşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Tarım Sektöründeki Hedefleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da üreticilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:00
Aksaray'da Üreticilerle Buluşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Tarım Sektöründeki Hedefleri Açıkladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksaray'da Üreticilerle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'da yerel üreticilerle bir araya geldi. İlk olarak Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlunu makamında ziyaret etti.

İklim Değişikliği ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler

Aksaray Ziraat Odası'nda düzenlenen buluşmada Gizligider, iklim değişikliği, jeopolitik süreçler ve doğal afetler karşısında devletin hazırlık seviyesini vurguladı. Devletin, bu zorluklarla başa çıkmak için yoğun olarak çalıştığını belirtti.

Tarım sektöründeki dış faktörlere olan bağımlılığı ve doğal kaynakların sınırlı olduğunu ifade eden Gizligider, "Türkiye'nin 2050 yılında 105 milyonluk bir nüfusa ulaşması bekleniyor. Bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin ciddi oranda artırılması gerekmektedir. Su kaynaklarımız azalıyor; su stratejik bir kaynak, bu nedenle suyu verimli kullanmalıyız." dedi.

Tarım Hedefleri ve Destekleme Sistemleri

Gizligider, Türkiye'nin tarımda yüksek hedeflerinin olduğunu belirterek, hububat üretimini yıllık 39,5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini, bunun %13'lük bir artış anlamına geldiğini kaydetti. Buğday üretiminde bazı illerde %17,01'lik bir artış hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, yağlı tohumlar için üretim hedefinin ortalama 4,6 milyon tondan 5,6 milyon tona çıkarılmasının planlandığını, bu da %22'lik bir artış öngörmektedir. Destekleme sistemlerinde de değişiklikler yapılacağını, desteklerin üretim döneminden önce açıklanacağını belirtti.

Tarım Desteklerinin Artırılması ve Stratejik Ürünlerin Desteklenmesi

Gizligider, mazot ve gübre yardımlarının artırılacağını ve bazı ürünlerde bu yardımların üç katına çıkacağını açıkladı. Stratejik ürünler için desteklerin artırılması gerektiğine de değindi.

Patates Üretimi ve Su Kullanımında Verimlilik

Patates üretimine özel bir önem verileceğini belirten Gizligider, üretimle ilgili detaylı planlamaların yapılacağını ve bu planlamaların bölge ile işletme bazında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gizligider, Türkiye'nin tarımda su kullanımını optimize etmek amacıyla kapalı sulama sistemlerine geçiş yapacağını ve bu sistemlerin maliyetleri düşüreceğini ifade etti. Ayrıca, güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemleri üzerine de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'daki programı kapsamında, şehirdeki...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'daki programı kapsamında, şehirdeki üreticilerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'daki programı kapsamında, şehirdeki...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Aksaray'daki programı kapsamında, şehirdeki üreticilerle bir araya geldi.

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