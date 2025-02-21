Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası 7 zanlı tutuklandı. Operasyonda silah ve nakit para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:34
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği düşünülen 3 bin 300 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların Durumu

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Aksaray'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda...

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirildi.

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