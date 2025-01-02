Aksaray'da Yangın Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Evde Yangın, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında 51 yaşındaki Yeter T. yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Mehmet T.’ye ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın İhbarı Üzerine Harekete Geçildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Cansız Bedeni Bulundu

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, Yeter T.'nin cansız bedeni evde bulundu. Olayın ardından savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Cenaze Otopsi İçin Morgda

Yeter T.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.