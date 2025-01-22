Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden Çocuk Toprağa Verildi

Aksaray'da dün bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki E.A.'nın cenazesi, ailesi tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Hulisi A.'ya ait müstakil evde çıktı.

Cenaze, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi ve burada kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına E.A.'nın ailesinin yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Yangında duman etkisiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Aksaray'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.