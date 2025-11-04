Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Olayın Detayları

Aksaray'da, Aşık Molla Caddesi üzerinde hızla ilerleyen K.E. (26) yönetimindeki 68 TR 656 plakalı Audi marka otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, önce kaldırımdaki trafik levhasına çarptı, ardından park halindeki üç otomobile çarpıp durabildi. Kazada araç sürücüsü K.E. (26) ile araçtaki yolcu K.Ş. (27) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki kişi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

