Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Aksaray'da yaya çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolü kaybedip trafik levhası ve üç park halindeki araca çarptı; sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:01
Olayın Detayları

Aksaray'da, Aşık Molla Caddesi üzerinde hızla ilerleyen K.E. (26) yönetimindeki 68 TR 656 plakalı Audi marka otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, önce kaldırımdaki trafik levhasına çarptı, ardından park halindeki üç otomobile çarpıp durabildi. Kazada araç sürücüsü K.E. (26) ile araçtaki yolcu K.Ş. (27) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki kişi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

