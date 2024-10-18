Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, 20 Yaralı

Aksaray'da Üzücü Bir Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi

Aksaray-Ankara kara yolunun Acıpınar Mevkisi'nde yaşanan bir kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kazanın Ayrıntıları

Yolcu otobüsünün sürücü bilgisi ve plakası henüz tespit edilemedi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların durumuyla ilgili detaylar henüz netleşmedi.Olayın üzerine, bölgedeki yollar bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.