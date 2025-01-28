Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor

Aksaray'de Futbol Turnuvasında Yöresel Anlatım Heyecanı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen köy ve yaylalar arası futbol turnuvasında, spiker Muhammed Turan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Turan, 21 köy ve yayla takımının katıldığı etkinlikte, kendine has üslubuyla maçları sosyal medyada canlı anlatıyor.

Yöresel Şive ile Gülümsetiyor

Turan, maç sunumlarında kullandığı yöresel şivesi ile dinleyicilerini gülümsettiğini ifade ediyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaçlama olarak gerçekleştirdiği sunumların bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyledi.

Futboldan Fazla Bilgisi Yok

Muhammed Turan, "Eskil Belediyesi'nde çalışıyorum. Belediyemizin düzenlemiş olduğu köyler arası futbol turnuvasında spikerlik yapıyorum. Kendi doğal halimle kendimi kasmadan maçları sunuyorum. Aslında ben futbolu çok bilmiyorum, fazla anlamam. Taç atışı ve korneri biliyorum, geriye kalanı bilmiyorum," şeklinde konuştu.

İzleyicilerine Neşeli Anlar Sunuyor

Turan, maçlara katılamayan vatandaşların bu yayın sayesinde keyifli anlar yaşayabildiğini dile getirerek, "Yayın yaparken çekilen videolarımın bu kadar çok izleneceğini düşünmemiştim. Şimdi de elimizden geldiği kadarıyla halkın yüzünü güldürmek için gayret ediyorum," dedi.

Aksaray'da köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası maçlarını anlatan spiker Muhammed Turan, kendine has üslubuyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor. Turan, Eskil Belediyesince organize edilen 21 köy ve yayla takımlarının katıldığı futbol turnuvasını sosyal medyadan canlı anlatıyor.

Aksaray'da köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası maçlarını anlatan spiker Muhammed Turan, kendine has üslubuyla dinleyenlerin dikkatini çekiyor. Turan, Eskil Belediyesince organize edilen 21 köy ve yayla takımlarının katıldığı futbol turnuvasını sosyal medyadan canlı anlatıyor.