Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazasında 15 Kişi Yaralandı

Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası

Aksaray'da, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 15 kişi yaralandı. Dolu ve sağanağın etkili olduğu Niğde Otoyolu üzerindeki Ortaköy mevkisinde gerçekleşen kaza, sürücülerde paniğe neden oldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralananlar arasında Ahmet Oğuz (33), Gözde (31), Ayaz Efe (9), Orhan Efe (8) ve Nihat Efe Acar (4) gibi farklı yaşlardan kişiler bulunuyor. Diğer yaralılar arasında Aygünhan Çıngın (52), Zeynep (26), Yahya Eskiocak (16), Ecrin Çiçek (16), Beyhan Kıvcı (59), Edanur Çıngın (29), Orhan Veli (3), Burcu (36), Turgay Aras ve Fatma Tuana Yeşiltoprak da yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Dolu ve sağanağın etkili olduğu Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.