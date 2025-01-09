Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:39
Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, Oylamaya Destek Verdi

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir destek sağladı. Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen etkileyici fotoğrafları bir araya getiriyor.

Bu organizasyon, hem fotoğraf sanatını teşvik etmek hem de toplumsal olayları ve önemli anları kayıt altına almak amacıyla düzenleniyor. Bekir Demir, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratma ve sanatseverlere ilham verme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Demir, katılımcılara ve oy veren herkese teşekkür ederek, 'Hep birlikte oluşturduğumuz bu sanat eseri, yılımızın en güzel anlarını yansıtıyor' ifadelerini kullandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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