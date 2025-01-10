Aksaray İl Jandarma Komutanı Bayer, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aksaray İl Jandarma Komutanı Bayer, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasında

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu yılki oylamada, Türk basınının en anlamlı ve etkileyici fotoğrafları değerlendirilmeye alındı.

Bayer'in katılımı, oylamanın önemine ve Türk fotoğrafçılığındaki yerinin pekişmesine katkı sağladı. Albay Bayer, bu tür etkinliklerin, toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirtti.